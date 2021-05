Junge Luxemburger meiden klassische Ausbildungen

Nora Back, Präsidentin der Arbeitnehmerkammer, sieht die Ausbildungssituation im Großherzogtum «weniger katastrophal» als erwartet. Dennoch erklärt Nora Back in der Bilanz der Arbeitnehmerkammer für das Jahr 2020, dass sich «die Situation seit dem Beginn der Krise verschlechtert hat». Demnach sei die Zahl der Vertragsabschlüsse in Unternehmen im Jahr 2020 (1885) im Vergleich zu 2019 um 15,6 Prozent gesunken.

Der Rückgang «hängt zum Teil damit zusammen, dass sich mehr junge Leute für Vollzeit-Alternativen zur Schule entschieden haben, anstatt in ein Unternehmen einzutreten, das schließen oder auf Kurzarbeit umstellen muss». Im vergangenen Jahr haben sich demnach nur 2062 Jugendliche im Großherzogtum eine Lehrstelle gesucht. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren.

«Jugendliche nehmen die Ausbildungen nicht wahr»

Trotz alledem begrüßt die Arbeitnehmerkammer die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung seit Beginn der Krise. So konnte jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in Luxemburg, die einen Auszubildenden einstellt, einen einmaligen Bonus beantragen (zwischen 1500 und 5000 Euro). Zudem hatte die Regierung die Frist für die Suche nach einem Ausbildungsplatz bis zum 31. Dezember 2020 verlängert (statt 1. November). «Die Maßnahmen haben sich positiv ausgewirkt. Sie haben dazu beigetragen, die Lehrstellen in den Betrieben einigermaßen zu halten», sagt Nora Back.

Für die Zeit nach der Krise erwartet die Arbeitnehmerkammer eine hohe Zahl von Jugendlichen, die in die Lehre zurückkehren. Dennoch fordert sie die Regierung auf, die Fördermaßnahmen um ein Jahr zu verlängern. «Die Ausbildung ist sehr wichtig für den Arbeitsmarkt, da sie hilft, den Arbeitskräftemangel in bestimmten Sektoren zu füllen», sagt Becker, «Jugendliche nehmen sie aber nicht ausreichend wahr, obwohl sie sehr interessante Berufe erlernen können.»

(Olivier Loyens/L'essentiel)