Delphi entlässt fast 250 Mitarbeiter

Bis Ende 2021 werden 243 von 514 Stellen am Standort vom Automobilzulieferer Delphi Technologies in Niederkerschen gestrichen. Diese Ankündigung ist Teil eines Sozialplans, der von Delphi und der Gewerkschaft OGBL am Mittwoch unterzeichnet worden ist.

«Die Zahl der geplanten Entlassungen konnte von 300 auf 243 Personen verringert werden», teilte der OGBL mit. Diese Zahl kann jedoch durch Lösungen wie, Vorruhestand und interne Versetzungen weiter verringert werden». Darüber hinaus haben die Gewerkschaft und die Personalvertreter soziale und finanzielle Hilfen für die zu entlassenden Mitarbeiter ausgehandelt, wie beispielsweise eine außergesetzliche Pauschalabfindung. Zu der Pauschale kommt noch eine Zahlung in Abhängigkeit von der Dauer der Betriebszugehörigkeit und der familiären Situation hinzu. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Gelder zur Verfügung, aus denen Weiterbildungen und eine externe Vermittlung für die ehemaligen Mitarbeiter bezahlt werden sollen.

Die britische Delphi-Gruppe, die im Januar 2020 von dem US-Unternehmen BorgWarner gekauft wurde, beschloss im Oktober 2019, sich weltweit neu zu organisieren. Die fast vollständige Verlagerung einiger Abteilungen an andere Standorte, insbesondere nach Blois (Frankreich), wird daher zum Verlust von fast der Hälfte der Arbeitsplätze in Luxemburg führen. Nur die E&E-Sparte (Elektronik und Elektrifizierung) wird in Luxemburg bleiben.

(L'essentiel)