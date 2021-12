Better.com-​​Chef entschuldigt sich nach Shitstorm

«Wenn Sie an diesem Gespräch teilnehmen, gehören Sie zu der unglücklichen Gruppe, die entlassen wird», sagte Vishal Garg (43) am Mittwoch in einem Zoom-Call. Die mehr als 900 betroffenen Angestellten wurden davor nicht darüber informiert, dass ihnen kurz vor den Feiertagen gekündigt wird.



Die Entlassung sorgte für eine Welle der Empörung, dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Firma kurz vor einem Börsengang steht und erst kürzlich von Investoren und Investorinnen eine Finanzspritze von 750 Millionen Dollar erhalten hat.

«Ich habe die Mitarbeitenden bloßgestellt»

Nun meldet sich der Chef in einer Nachricht auf der Firmen-Website, wie der «Spiegel» berichtet. «Ich habe den nötigen Respekt und die nötige Wertschätzung für die betroffenen Menschen vermissen lassen», wird Garg dort zitiert. Die Entlassungen seien jedoch nötig gewesen, so der CEO des Hypothekenunternehmens.



Er räumt jedoch ein, dass er die Umsetzung «vermasselt» und die Mitarbeitenden «bloßgestellt» habe. Garg wolle nun aus dieser Situation lernen, «um die Führungskraft zu sein, die Sie von mir erwarten», heißt es in dem Schreiben weiter. Das ganze Schreiben wurde hier veröffentlicht.

Bildstrecke: 900 Angestellte per Zoom-Call gefeuert – Chef entschuldigt sich nach Shitstorm

Es ist nicht das erste Mal, dass der Better.com-CEO für seinen Umgang mit seinen Angestellten kritisiert wird. In einer E-Mail, die er an seine Angestellten verschickt hat und das «Forbes» vorliegt, heißt es: «Ihr seid so verdammt langsam. Ihr seid ein Haufen von dummen Delphinen. Ihr macht mich wahnsinnig.»

(L'essentiel/Jonas Bucher)