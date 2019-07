Post bleibt der größte Arbeitgeber des Landes

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auch in diesem Jahr bleiben drei Arbeitgeber des Großherzogtums auf dem Treppchen, was die Arbeitnehmerzahlen anbelangt: Mit einer Belegschaft von 4540 Personen am 1. Januar 2019 bleibt die Post Luxembourg der größte Arbeitgeber, wie aus einer Mitteilung von Statec hervorgeht. Im vergangenen Jahr hat der staatliche Telekommunikationskonzern sogar 60 weitere Arbeitsplätze hinzugewonnen.

Auch die CFL konnte noch mehr Leute einstellen und erreicht somit 4360 Arbeitnehmer (+100). In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl ihrer Mitarbeiter um fast 1000 gestiegen. Sie liegt noch vor Cactus mit 4320 Mitarbeitern. Der luxemburgische Händler stellte zwischen 2018 und 2019 120 Mitarbeiter ein.

ArcelorMittal rutscht auf Platz 6 ab

ArcelorMittal setzt seinen Abwärtstrend weiterhin fort. 2015 war der Stahlkonzern mit 4260 Mitarbeitern noch der größte Arbeitgeber des Landes, 2016 wurde er von der Post entthront. ArcelorMittal beschäftigt zum aktuellen Zeitpunkt 3180 Mitarbeiter und ist im Jahr 2018 von Platz 4 auf Platz 6 gesunken – 310 Mitarbeiter weniger innerhalb eines Jahres.

Der Stahlproduzent liegt noch hinter dem Gebäudemanagementdienstleister Dussmann (4060 Mitarbeiter, + 180) und der Bankengruppe BGL BNP Paribas (3900, + 240). Der Reifenhersteller Goodyear bleibt auf Platz 7 (3430 Mitarbeiter), gefolgt von Luxair (2950), der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC (2870) und dem Centre Hospitalier de Luxembourg (2360).

Laut Statec sind im Jahr 2019 28.326 Personen beim Staat beschäftigt, verglichen mit 27.249 im Jahr 2018. Die Stadt Luxemburg beschäftigt 4061 Mitarbeiter (-62).

(mv/L'essentiel)