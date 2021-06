Jeff Bezos fliegt am 20. Juli mit seinem Bruder ins All

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bekanntgegeben, dass er am 20. Juli mit dem Raumfahrzeug New Shepard ins Weltall fliegen wird. Es ist die erste bemannte Mission der von Bezos Unternehmen Blue Origin entwickelten Rakete, welche die eigens konstruierte Crew Capsule mit den «größten Fenstern ins Weltall» tragen wird. Die Kapsel wird in etwa 60 Meilen Höhe an den Rand der Atmosphäre geschossen, um den Passagieren einzigartige Ausblicke zu ermöglichen, bevor sie wieder zur Erde zurückkehrt. Blue Origin will künftig mit der Kapsel Touristen ins Weltall befördern.

Zum Erstflug hat Bezos seinen Bruder Mark Bezos eingeladen. Außerdem wird ein weiterer Sitzplatz für den Erstflug versteigert. Aktuell werden 2,8 Millionen Dollar für das Erstflug-Ticket geboten.

Verläuft alles nach Plan, wäre Jeff Bezos der erste Space-Unternehmer, der mit seinen Raketen ins Weltall fliegt. Selbst SpaceX-Chef Elon Musk hat dies bisher nicht geschafft, auch wenn es bereits bemannte Flüge mit seiner Crew Dragon-Kapsel zur ISS gab.

(dm/L'essentiel)