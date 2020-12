SpaceX teasert nach Crash nächste Marsrakete an

In einem aufwendigen am Heiligabend veröffentlichten Video hat Elon Musks Weltraum-Firma SpaceX den Testflug von «Starship SN8» aus allen erdenklichen Kameraperspektiven Revue passieren lassen. In dem 2:20 Minuten langen Clip wird schnell klar, dass alle Schritte wie geplant funktionierten, eben bis auf die Landung, die bekanntermaßen in einem spektakulären Feuerball endete.

«SN8 hat zum ersten Mal in der Geschichte einen kontrollierten aerodynamischen Fall und ein Lande-Flip-Manöver gezeigt», heißt es am Ende des Videos. «Dadurch werden Landungen ermöglicht, wo keine Landebahnen existieren, einschließlich Mond, Mars und mehr.» Schließlich offenbart ein Kameraflug über die Produktionshallen von SpaceX im texanischen Boca Chica den Schriftzug, über den sich alle Raumfahrt-Begeisterte rund um den Globus freuen: «Next Up: SN9».

Approaching launch pad ! Nice rollout team! pic.twitter.com/f3Rtwbznj5 — SPadre (@SpacePadreIsle) December 22, 2020

«SN9» ist der nächste «Starship»-Prototyp, der laut zahlreichen Beobachtern vor Ort in den vergangenen Tagen bereits von der Fertigung zur Startrampe in Boca Chica transportiert wurde. Ob SpaceX noch dieses Jahr seine Marsrakete wieder zu einem waghalsigen Test abheben lässt, ist noch unklar. Fest steht jedenfalls, dass bereits acht weitere Prototypen in Fertigung sind und auch ein erneuter Crash nicht das Ende des «Starship» bedeuten wird.

(dm/L'essentiel)