Erste 737 Max fliegt wieder mit Passagieren

638 days after the #737MAX last carried paying passengers and the fleet was grounded worldwide, @VoeGOLoficial becomes the first airline to return the aircraft to commercial service with #G34104. Follow live: https://t.co/URsnSMMZga pic.twitter.com/WGDJvoPFvr — Flightradar24 (@flightradar24) December 9, 2020

Ob die Passagiere der brasilianischen Fluggesellschaft Gol es überhaupt mitbekommen haben, dass sie nach 638 Tagen Grounding als erste zahlende Kunden wieder in einer Boeing 737 Max Platz nehmen? Der Inlandsflug von Sao Paulo nach Porto Alegre bedeutet das Ende einer langen Durststrecke für Flugzeugbauer Boeing, der nach zwei Abstürzen im Jahr 2018 und 2019 mit dem Flugzeugtyp monatelang in der Kritik war. Nach einer knappen Stunde in der Luft landete die Mittelstrecken-Maschine planmäßig am Ziel im Süden Brasiliens.

Nach dem die US-Luftfahrtaufsicht FAA im November grünes Licht für den überarbeiteten Krisen-Flieger gegeben hatte, heben nun wieder die ersten Passagiere mit der 737 Max ab. 140 Piloten der Gol waren in den letzten Wochen für ein spezielles Training auf dem Flugzeugtyp in den USA.

In Europa darf die 737 Max wieder ab Januar starten.

After a 1 hour 15 minute flight from São Paulo, the first commercial #737MAX flight in nearly two years has landed. #G34104 https://t.co/URsnSMMZga pic.twitter.com/gM457RcxRD — Flightradar24 (@flightradar24) December 9, 2020

(L'essentiel)