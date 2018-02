Flixbus will mit Airlines kooperieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Fernbus-Betreiber Flixbus will weiter expandieren und laut Angaben eines Gründers dazu auch mit Airlines zusammenarbeiten. Möglich wäre demnach ein gemeinsames Angebot, so dass der Kunde nur noch ein Ticket brauche, von daheim über den Flughafen bis ans Endziel.

«Wir sprechen gerade mit verschiedenen Fluggesellschaften, darunter auch mit der Lufthansa-Gruppe», sagte Jochen Engert, einer der Gründer von Flixbus, der Süddeutschen Zeitung vom Dienstag. So könne Zubringerverkehr zu den großen Flughäfen schneller und einfacher organisiert werden, wovon dann beide Partner profitieren könnten.

Das in Deutschland gegründete Unternehmen Flixbus existiert seit fünf Jahren. Es betreibt ein europaweites Netzwerk mit mehr als 1400 Zielen in 26 Ländern – auch in Luxemburg.

(L'essentiel/chk/sda/jt)