Amazon bekommt 129 Millionen Dollar zurück

11 Milliarden US-Dollar hat Amazon im Jahr 2018 an Gewinn erwirtschaftet. Steuern muss der Konzern in den USA aber nicht zahlen: Stattdessen bekam Amazon sogar 129 Millionen Dollar zurück, wie die «Washington Post», die übrigens dem Amazon-Chef Jeff Bezos gehört, berichtet. Der Bundessteuersatz des Unternehmens beträgt somit rund -1,2 Prozent.

Die Zahlen basieren auf einer Analyse des Institute on Taxation and Economic Policy (Itep). Grund für die nicht existente Bundessteuer sind zahlreiche Abschreibungen und Steuererleichterungen. Seitens Amazon wird betont, dass sich das Unternehmen dabei im legalen Rahmen bewege. Zudem zahle die Firma Milliarden an Unternehmenssteuern.

Laut Itep ist es bereits das zweite Mal, dass der Onlinehändler sich bei der Bundessteuer drücken kann. 2017 habe die Firma ebenfalls keinen Cent bezahlt. Itep kritisiert das amerikanische Steuergesetz, dass es nicht schaffe, Schlupflöcher für große Firmen zu schließen.

