Traditionsfirma aus Longwy geht neue Wege

Die Manufacture des Émaux de Longwy existiert seit 1798. Die Fayence-Fabrik feiert in diesem Jahr also ihr 220-jähriges Bestehen. Fast hätte das Unternehmen, das sich auf kunsthandwerklich hergestellte Keramik spezialisiert hat, dieses Jubiläum nicht mehr erlebt. Im Juni 2015 meldeten die Verantwortlichen Konkurs an. Sechs Monate später wurde der Betrieb allerdings von der Firma Emblem übernommen– samt der 40 Mitarbeiter.

«Wir haben hart daran gearbeitet, unseren Kreationen und Kollektionen neues Leben einzuhauchen. Wir wollten wieder an die prestigeträchtige Vergangenheit dieses Hauses anknüpfen», sagt Martin Pietri, Chef des Unternehmens.

Neue Geschäfte in aller Welt

Dafür schlug das geschichtsträchtige Haus neue Wege ein, engagierte Grafiker und Experten für die sozialen Netzwerke. «Außerdem haben wir die Preise für unsere klassischen Produkte nicht groß verändert. Bei den Neuheiten sind wir aber exklusiver geworden», so Pietri weiter. Bekannt wurde die Firma vor allen durch ihre künstlerisch gestalteten Kolonialkugeln, die in einer Preisspanne von 2500 Euro bis 17.000 Euro verkauft werden.

Die acht «Africa Queen»-Stücke von Nicolas Blandin und die rund hundert limitierten Ostereier der belgisch-luxemburgischen Künstlerin Catherine Lhoir waren schnell ausverkauft.

Eine Million Euro wurden über zwei Jahre in die Firma investiert, weitere Gelder für die Produktion und die Vermarktung sind geplant. Die Manufacture des Émaux will nun auch expandieren und ihre Produkte in Concept Stores in China und vor allem in Russland verkaufen. Danach sollen die Vereinigten Staaten und der Nahen Osten erobert werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)