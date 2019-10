So wäre der Alltag, wenn Männer die Periode hätten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bauchschmerzen, Blutflecken im Bett, aus der Tasche fallende Tampons – Monatsblutungen bringen Frauen oft in unangenehme Situationen. Die US-Firma Thinx stellt periodensichere Unterwäsche her und will nun dabei helfen, dass sowohl Frauen als auch Männer mit dem Thema Menstruation lockerer umgehen.

Daher macht die Firma in ihrem neuen Werbespot ein lustiges Gedankenexperiment: Was wäre, wenn auch Männer die Periode hätten? Wie das im Alltag aussehen würde, sehen Sie im Video oben.

(L'essentiel/dob)