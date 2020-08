Jetzt kannst du mit dem Fahrrad durch den McDrive

McDonald’s versucht schon lange, sein grünes Image aufzupolieren. In Deutschland richtet der Fast-Food-Riese nun McDrive-Stationen für Fahrradfahrer ein.

Das funktioniert so: Kunden radeln zu speziellen Pick-up-Punkten auf den Parkplätzen der teilnehmenden Restaurants und bestellen Burger und Pommes per App. Daraufhin bringt ein McDonald’s-Mitarbeiter das Essen zum Fahrrad. Verzehren lässt sich das Fast Food dann an den Fahrradtischen.

Fahrrad-Anfragen seit Lockdown gestiegen

Das Angebot entstand laut dem Unternehmen auf Kundennachfrage. Als in den Lockdown-Wochen McDonald’s vorwiegend über den McDrive betrieben wurde, versuchten viele Kunden, ihr Essen mit dem Fahrrad abzuholen, wie Horizont schreibt.

Fahrradfahrer dürfen den klassischen McDrive wegen amtlicher Auflagen aber nicht nutzen. Deshalb richtet das Unternehmen nun erste Bike-ins in drei Restaurants in Berlin, München und Köln ein. Ende Oktober will das Unternehmen entscheiden, ob das Angebot weiter ausgebaut wird.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)