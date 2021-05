Öffnet der Europa-​​Park wieder an Pfingsten?

Noch bis vor Kurzem war nicht klar, wann der Europa-Park in Rust (D) wieder öffnen kann. Doch nun macht der Vergnügungspark Hoffnung: «Wenn in Baden-Württemberg die vorgeschriebenen Werte erreicht und eingehalten werden, werden wir alles unternehmen, an Pfingsten unsere Tore zu öffnen», sagt Dieter Borer vom Europa-Park.

Der Europa-Park könnte zum Modellprojekt für Öffnungen werden. «Wir sind in Kontakt mit den Gesundheitsbehörden mit Blick auf eine verantwortungsvolle Öffnungsstrategie», sagt Borer. Die Uni Freiburg soll die Öffnung wissenschaftlich begleiten.

Ausschlaggebend für Öffnungsschritte ist in Deutschland die Inzidenzzahl. Das Sozialministerium in Baden-Württemberg hat einen Fahrplan für Öffnungen. Wenn die Inzidenz mehrere Tage stabil unter 100 Neuansteckungen pro Tag bleibt, sind Öffnungsschritte vorgesehen.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Ortenaukreis bei 95,8, wie der Landkreis bekannt gibt.

Wie viele Personen im Falle einer Öffnung in den Europa-Park dürfen, wo im Park eine Maskenpflicht herrscht und wie die Nutzung der Gastronomieangebote aussehen würde, das kann Borer im Moment noch nicht sagen. Die Details würden zur Zeit mit dem baden-württembergischen Ministerium für Soziales und Integration besprochen. «Wir begrüßen ein Modellprojekt mit einem ausgefeilten Hygienekonzept», sagt er.

Dieter Borer hofft, dass zusammen mit der Hilfe der Bevölkerung die notwendigen Inzidenzwerte für eine Öffnung erreicht werden können. Als mögliches Öffnungsdatum nennt Borer den Pfingstsamstag, also den 22. Mai.

(L'essentiel/Janine Gloor)