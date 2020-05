Luxemburg steuert auf eine «tiefe Rezession» zu

Die Wirtschaftskraft im Großherzogtum hat in den vergangenen Wochen einen Rückgang um etwa 25 Prozent verzeichnet. Dies geht aus den Daten des Statistikamts Statec hervor, um die Auswirkungen der Eindämmungsphase auf die Wirtschaft in Luxemburg zu berechnen. Hierfür zog das Statistikamt die Wirtschaftsdaten aus dem Zeitraum zwischen dem 23. März und dem 17. April heran – also dem Zeitraum, in dem sogar die Baustellen geschlossen wurden. Demnach ist die Wirtschaftskraft in Luxemburg nicht so stark gesunken wie in den Nachbarländern, die mit einem Rückgang von rund einem Drittel zu kämpfen haben.

Finanzsektor hebt den Schnitt

Laut Statec, die am Dienstagmorgen ihre Daten veröffentlicht hat, hängt das Ergebnis mit dem Finanzsektor zusammen, der ein Viertel der gesamten Wertschöpfung der luxemburgischen Wirtschaft ausmacht, aber «nur» einen Rückgang von zehn Prozent verzeichnet, der insbesondere durch die Telearbeit «relativ gut» abgefangen worden sei.

Rückgang in einigen Bereichen bei 90 Prozent

Das Ergebnis des Finanzsektors, das sich positiv auf die Bewertung Luxemburgs auswirkt, sollte jedoch nicht über große Unterschiede hinwegtäuschen. Angesichts des Stillstands der Baustellen und der Schließung von Cafés und Restaurants - mit Ausnahme von Verkäufen zum Mitnehmen -, fielen die Renditen in einigen anderen Sektoren auf beinahe Null. So traf es den Bausektor und der Horesca-Sektor am härtesten. Sie verzeichnen einen Rückgang um 90 Prozent, der Transport- und Lagerhaltungssektor (60 Prozent), die Industrie (47 Prozent) und der Handel (39 Prozent). All dies führt laut Statec zu einer «tiefen Rezession».

Prognosen für zwei Szenarien

Der Rückgang des BIP hänge demnach auch von der Dauer der Eindämmungsmaßnahmen ab. So geht Statec in seiner Prognose von zwei Szenarien aus: Werden die Maßnahmen aufgehoben (Szenario 1), kann ein Aufschwung im dritten Quartal und eine Rückkehr zur Normalität in der zweiten Jahreshälfte den Rückgang des BIPs in diesem Jahr auf lediglich sechs Prozent begrenzen und 2021 wieder um sieben Prozent steigen. Doch im Falle einer zweiten Welle der Pandemie (Szenario 2) sei «eine größere und längere Weltwirtschaftskrise nicht zu vermeiden». Wenn also die Maßnahmen verlängert werden, würde das BIP nach Berechnungen von Statec im Jahr 2020 um 12,4 Prozent einbrechen und auch 2021 um nur 1,8 Prozent steigen.

Arbeitslosigkeit wird steigen

Dies wird nicht ohne Auswirkungen auf die Beschäftigung bleiben. «Derzeit befinden sich 30 Prozent der Beschäftigten des Landes in Kurzarbeit», erklärt Statec. Aber auch die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen. Im ersten Szenario würde die Arbeitslosigkeit in 2020 nach Statec-Berechnungen auf 6,7 Prozent (derzeit 6,1 Prozent) und 2021 auf 7,5 Prozent steigen. Für den Fall, dass die Maßnahmen verlängert werden müssten, würde Statec erwartet einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 7,5 Prozent (2020) und 9,5 Prozent (2021).

(jw/L'essentiel)