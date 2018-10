Ein Label für Transparenz und Glaubwürdigkeit

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Kunden suchen zunehmend nach Qualitätsprodukten und das Label «Made in Luxembourg» ist ein Indikator für diese Qualität», erklärt Nathalie Hadzic, Personalverantwortliche bei Jos & Jean-Marie Bakery. Diese ist eines von 113 neuen Unternehmen, die von der Handwerkskammer und der Handelskammer zertifiziert wurden.

Das 1984 gegründete Label «Made in Luxembourg» bleibt «eine der Säulen der Anerkennung der im Land entwickelten Produkte und Dienstleistungen», erklären die Institutionen, für die «es ein Bezugspunkt für den Verbraucher und eine Quelle des Stolzes für diejenigen ist, die es besitzen».

Besonderer Wert für Unternehmen

So sieht das auch auch der Designer und Inhaber der Betonwerkstatt Bijan's Concrete: «Die Kunden reagieren positiv auf lokale Produktionen und das Label fällt direkt in diese Kategorie», betont Bijan Kesseler. Für andere Unternehmen, wie Arthur Welter Transports, war das Etikett selbstverständlich. «Wir sind eines der größten Transportunternehmen des Landes, alles, was wir brauchten, war das Etikett, um diese Verwurzelung zu bestätigen. Außerdem schafft es zusätzliche Glaubwürdigkeit für Kunden, die uns nicht kennen», erklärt Axelle Seichepine, zuständig für das Marketing.

Der Erwerb dieses nationalen Labels hat auch einen besonderen Wert für Unternehmen, die über die Landesgrenzen hinaus tätig sind. «Es gibt uns mehr Transparenz und ermöglicht uns gleichzeitig, unsere Position auf dem lokalen Markt zu sichern», sagt Elena Melnikova, Marketingmanagerin von Talkwalker, einer Plattform zur Überwachung und Analyse des Webs und sozialer Netzwerke.

(Ana Martins/L'essentiel)