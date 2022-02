Werbespots beim Super Bowl sind eine Million teurer

Am 13. Februar läuft der Super Bowl mit den Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Dann sitzen 100.000 Fans im Stadion und rund 800 Millionen Football-Fans weltweit vor dem TV. Das Final-Spiel ist das größte Einzel-Sportereignis der Welt, die 56. Ausgabe wird noch bombastischer.

Im Vorjahr trat in der legendären Super-Bowl-Halbzeitshow der Rapper The Weeknd auf. Diesmal werden es gleich fünf aus dem Rap-Olymp sein. Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige werden gemeinsam auf der Bühne performen.

Einen Vorgeschmack auf die Halbzeitshow kriegst du hier:

Nicht nur für Football-Fans ist das Mega-Spektakel ein Pflichttermin. Auch der bekannte Werber Frank Bodin lässt sich das Endspiel nie entgehen. «Das ist eine der größten Werbebühnen weltweit mit zahlreichen Werbe-Highlights», sagt er.

Die Plätze zur besten Sendezeit lassen sich die Firmen viel kosten. Dieses Jahr kostet ein 30-Sekunden-Werbespot 6,5 Millionen Dollar. 2021 verlangte der Sender CBS fast eine Million weniger. Trotzdem reißen sich die Firmen um einen Werbeplatz beim neuen Rechteinhaber NBCUniversal. Schon im September war laut dem Sender alles ausgebucht.

Für die Übertragungsrechte zahlt NBC zwei Milliarden Dollar. Das viele Geld lohnt sich für die Firmen trotz Netflix & Co. noch immer, sagt Werber Bodin. «Kaum ein anderes Event erreicht so viele Menschen in den USA wie der Super Bowl. Und nicht nur über Football wird gesprochen, sondern auch über die einfallsreichsten Werbespots. Die besten Spots sind wie ein Touchdown», so Bodin.

Aufmerksamkeit wegen Corona umso größer

Die Corona-Pandemie habe die Aufmerksamkeit noch verstärkt. «Corona-bedingt gab es viele Absagen von Events. Der Nachholbedarf nach der Dürreperiode ist groß und die Beachtung dürfte darum dieses Jahr noch größer ausfallen als sonst», sagt Bodin.

Für die Firmen geht es bei den hohen Werbekosten vor allem ums Image, sagt Marketing-Expertin Adrienne Suvada von der ZHAW. «Ein guter Clip bringt viele Views. Große Brands können so Präsenz zeigen», sagt Suvada.

Das Event sei ein einzigartiger Werbeplatz, der trotz höherem Preis noch genügend Nachfrage hat. Gründe für den höheren Preis könnten der Wechsel des Rechteinhabers sein, oder dass beim neuen Anbieter im Werbepaket mehr enthalten ist als vorher. Die Schmerzgrenze bei den Werbekosten sei aber wahrscheinlich noch nicht erreicht.

Das sind die besten Clips

Einige Hersteller zeigen schon kurze Teaser, um einen Vorgeschmack auf ihre Werbung zu geben. Diesmal sind Heinz und Mars nicht dabei. Auch Coca Cola fehlt wie schon im Vorjahr. Die Konkurrenz von Cola ist aber zurück. Pepsi wirbt für ihre Chips-Marke Lay’s.

Zum ersten Mal seit 17 Jahren sind die Chips zurück beim Football-Spektakel. In einem Clip holt Pepsi NFL-Legende Jerry Rice vor die Kamera. Lustiger wirds im zweiten Clip mit Komiker Seth Rogen und «Ant-Man» Paul Rudd. Die beiden Schauspieler scherzen im Teaser darüber, dass es wie bei Filmen nun auch für Werbung Teaser gibt.

Die belgische Biermarke Anheuser-Busch InBev hat seit langem die Exklusivrechte für Alkoholwerbung beim Super Bowl. Dieses Jahr schaltet sie gleich sechs Spots für mehrere Biersorten und Hard Seltzer. In der Kampagne fürs Bier Michelob Ultra ist Quarterback Payton Manning in der Bowling-Bahn zu sehen, gemeinsam mit Schauspieler Steve Buscemi wie einst im Kultfilm «The Big Lebowski». Diesmal arbeitet Buscemi aber hinter dem Tresen.

Zum ersten Mal dabei ist ein Clip der Reiseseite Booking.com mit Schauspieler Idris Elba in der Hauptrolle. Im Teaser zum Spot holt er sich Tipps von Schauspielfreunden, wie er im Clip den besten Eindruck hinterlässt. Sein Kollege Isaiah Mustafa rät ihm zum spektakulären Auftritt mit einer Fallschirmlandung.

Verfolgungsjagden und Explosionen gibts im Clip der Automarke Nissan. Schauspielerin Danai Gurira und ihr Berufskollege und Wrestler Dave Bautista treten im Nissan gegen den Filmschurken an, verkörpert von Komiker Eugene Levy. Dieser ist fast nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu früheren Auftritten etwa als verständnisvoller Papa in den Ulk-Filmen American Pie.

Frito-Lay holt bei seiner Werbung Rapperin Megan Thee Stallion vor die Kamera. Zwei Clips sind der Geschmacksrichtung Flamin’ Hot der Snacks Cheetos und Doritos gewidmet. In einem besetzt ein wildes Tier den Wohnwagen der Rapperin.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)