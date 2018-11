Nächste Indexierung ist «noch weit entfernt»

Nach Angaben des statistischen Dienstes Statec sind im Großherzogtum im Oktober die Preise um 0,1 Prozent gestiegen. Das ist hauptsächlich auf höhere Kraftstoffpreise zurückzuführen: Benzin verteuerte sich um 5,3, Diesel um 3,6 und Heizöl um 4,9 Prozent. Innerhalb eines Jahres sind die Preise für Erdölprodukte um insgesamt 16,7 Prozent nach oben gegangen.

Lässt man Erdölprodukte außen vor, so sanken die Preise im zurückliegenden Monat. Das liegt vor allem am Preisnachlass bei Pauschalreisen (-4,9 Prozent) und bei Flugtickets (-8,4 Prozent). Wie schon im September wurden jedoch mehrere Dienstleistungen teurer, wie in den Alten- und Pflegeheimen (+0,5 Prozent), den Kinderkrippen und -tagesstätten (+0,5 Prozent) sowie in Friseur- und Kosmetiksalons (+0,2 Prozent).

Sommer lässt Gemüsepreis explodieren

Die Inflationsrate bleibt nach Angaben der Statec stabil bei zwei Prozent. Die Statistiker korrigierten aber ihre Inflationsprognose nach oben: Im August letzten Jahres lag sie für 2018 bei 1,4 Prozent und für 2019 bei 1,8 Prozent. Nun sieht Statec die Rate für 2018 bei 1,6 Prozent und für 2019 bei 1,9 Prozent.

Das erklärt das Institut durch die schwankenden Ölpreise und die starken Preiserhöhungen in bestimmen Bereichen, wie zum Beispiel im Bildungswesen. Darüber hinaus sorge der trockene Sommer zu einem deutlich spürbaren Preisanstieg beim Gemüse.

Der Zeitpunkt der nächsten Indexierung, sei allerdings noch «weit entfernt und schwer vorauszusagen», wie die Statec mitteilt. In einem mittleren Szenario sei die nächste Indextranche im vierten Quartal 2019 fällig. Das Gehalt der Luxemburger Arbeitnehmer würde bereits im dritten Quartal des kommenden Jahres aufgebessert, wenn die Ölpreise weiter stiegen, jedoch nicht vor 2020, wenn sie fielen.

(mc/L'essentiel)