Wegen Grenzschließungen fehlen Erntehelfer

Die Coronavirus-Krise setzt die Landwirtschaft unter Druck: Produzenten von Obst und Gemüse geht in ganze Europa das Personal aus – auch in den Ländern, aus denen viele Nahrungsmittel importiert werden.

Das Problem: Normalerweise setzen die Bauern in Italien, Spanien oder auch Deutschland auf ausländische Erntehelfer. Wegen der Coronavirus-Krise können viele davon jetzt nicht einreisen.

Bauern fürchten um ihre Existenz

Das Ganze wird noch durch die Wetterlage erschwert – der italienische Agrarverband Coldiretti etwa schlug am Dienstag auf Twitter Alarm: «Für die neuen Pflanzen, die wegen des warmen Winters früh kamen, mangelt es an Arbeitern.» In Deutschland fürchten Bauern teils gar um ihre Existenz, wie BR.de berichtet.

In Spanien macht man sich zudem Sorgen wegen Absenzen der heimischen Mitarbeiter: «Es gibt einen beunruhigenden Anstieg von Fehlzeiten», wird Luis Miguel Fernández Sierra vom Agrarverband Coexphal von Zeit.de zitiert. Die Situation werde jeden Tag schlimmer. Dies unter anderem, weil viele Erntehelfer ohne Führerausweis wegen der strengen Distanzregeln auch nicht mit anderen zusammen zur Arbeit fahren oder auf Transportfahrten gehen dürfen.

Geringere Ernte und Preiserhöhungen

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd schließt eine geringere Spargelernte und höhere Preise wegen eines Mangels an Saisonarbeitern nicht aus. «Im Moment sieht es so aus, dass wir wohl nicht alle Stangenspargel ernten werden, die wir ernten könnten», sagte Verbandssprecher Andreas Köhr der Deutschen Presse-Agentur. Viele Betriebe in der Pfalz und in Rheinhessen hätten Probleme, ihren Bedarf an Saisonarbeitern zu decken. «Es geht nicht um Einzelfälle. Das Problem ist flächendeckend», betonte er.

«Das Thema Saisonarbeitskräfte betrifft nicht nur Spargel, sondern auch Gemüse, Obst und Weinbau», sagte Köhr. Das Thema werde das ganze Jahr aktuell bleiben. Wie viel Spargel weniger geerntet werde, und wie sich der Preis entwickle, sei unklar. «Aber warum sollten keine Marktgesetze für den Spargel gelten?» Möglicherweise werde manchem in diesen Tagen erst bewusst, wie viel Arbeit hinter einem gefüllten Supermarktregal stecke.

