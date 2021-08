Elon Musk stellt humanoiden «Tesla Bot» vor

Am Donnerstagabend hatte der US-Autobauer Tesla zum «AI Day» geladen, der in erster Linie dazu dienen sollte, Fachkräfte für die Forschung an der künstlichen Intelligenz zu rekrutieren, die man für den Traum vom autonomen Fahren benötigt. Geht es nach Firmen-CEO Elon Musk, sollen in der Zukunft alle Teslas vollautomatisch fahren können und – wenn sie gerade nicht gebraucht werden – für ihre Besitzer als «Robo-Taxis» arbeiten können. Bereits jetzt sind alle Fahrzeuge des kalifornischen Herstellers mit der benötigten Hardware dafür ausgerüstet, lediglich im Bereich der künstlichen Intelligenz fehlt es noch.

Um dies zu perfektionieren, hat Tesla einen eigenen Supercomputer namens «Dojo» entwickelt, der in Zukunft die Fahrdaten der gesamten Tesla-Flotte analysiert und davon ausgehend neue Situationen erlernen soll, von denen die autonome Fahrfunktion wiederum profitieren soll. Schon jetzt sendet die gesamte Tesla-Flotte ihre Fahrdaten zur Analyse zum Hauptquartier.

Die ambitionierten Ziele für das autonome Fahren wurden beim «AI Day» durch ein neues aufsehenerregendes Projekt ergänzt: den «Tesla Bot». «Für autonomes Fahren müssen Teslas ohnehin die Welt um sich erfassen und verstehen», so Musk. «Da sei es nur sinnvoll, diese Kompetenz – und zusätzlich die bei Sensoren und Batterien – auch für einen humanoiden Roboter zu nutzen». Dieser soll einfache, repetitive Aufgaben erledigen können, aber auch in Gefahren-Bereichen einsetzbar sein. Als Beispiele nannte Musk leichte Heimwerker-Tätigkeiten oder die Möglichkeit, den Roboter zum Einkaufen zu schicken.

Der «Tesla Bot» werde von Anfang an so konzipiert, dass er dem Menschen physisch unterlegen ist, so dass man von ihm davon rennen können soll. In Hinblick auf eine zunehmende Menge an humanoiden Robotern, die in der Gesellschaft langfristig auch Arbeitsbereiche komplett übernehmen würden, stieß Musk den Gedanken des universellen Grundeinkommens an. Bis dahin würde aber noch viel Zeit vergehen, «der Roboter funktioniert ja noch nicht», so der Tesla-Chef. Ein erster Prototyp soll 2022 fertig werden.

(dm/L'essentiel)