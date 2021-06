Apple-​​Angestellte wollen nicht zurück ins Büro

Zoff im Apple-Hauptquartier in Cupertino. Die Mitarbeitenden sind sauer auf ihren Chef Tim Cook, weil er sie vom Homeoffice ins Büro zurückholen will. Ab September sollen die meisten von ihnen mindestens drei Tage in der Woche im Büro arbeiten, und zwar am Montag, Dienstag und Donnerstag.

Cook teilte den Angestellten in einem Brief mit: «Wir wissen, dass viele von Ihnen gerne wieder persönlich mit Ihren Kollegen im Büro zusammenkommen würden. Wir haben einander gefehlt.» Videokonferenzen könnten die Distanz zwar verringern, aber nicht alles ersetzen.

Google-Personal drohte mit Kündigung

Doch andere Stimmen habe Cook nicht beachtet, werfen ihm nun mehrere Angestellte in einem internen Brief vor. Sie hätten das Gefühl, sich zwischen ihren Familien, ihrem Wohlbefinden und der Zugehörigkeit zu Apple entscheiden zu müssen, wie «The Verge» berichtet.

80 Mitarbeitende unterzeichneten den Brief und fordern, selbst entscheiden zu können, wo sie arbeiten. Ein Firmen-Sprecher sagte auf Anfrage, dass Apple keinen Kommentar dazu geben will. Doch es scheint gut möglich, dass die Angestellten mit ihren Forderungen durchkommen. Denn auch Google rückte zuletzt von einer Verordnung mit weniger Homeoffice nach zahlreichen Kündigungsandrohungen vielfach wieder ab.

Vertrauen die Tech-Chefs ihren Angestellten nicht?

Dass ausgerechnet die digitalisierten Tech-Buden ihren Angestellten keine Wahl beim Homeoffice lassen wollen, ist für Personalexperte Matthias Mölleney unverständlich. «Das sind zwar coole Unternehmen, die in der Technologie top sind. Aber das bedeutet nicht, dass sie das auch im Umgang mit Menschen sind und ihren Angestellten vertrauen», so Mölleney.

Der Experte glaubt aber, dass sich der Apple-Chef einsichtig zeigen wird. «Tim Cook war wohl völlig überrascht von den Reaktionen der Mitarbeitenden und wird vermutlich Verständnis zeigen», sagt Mölleney. Ansonsten könne Apples eigentlich guter Ruf leiden und der nächste Tech-Superstar würde sich dann gut überlegen, ob er in einem Unternehmen mit einer solchen Personalkultur arbeiten möchte.

Auch für den Personalentwickler Urs Kaufmann von der Firma Consilias Partner ist das Homeoffice trotz Apples Entscheid nicht tot. «Wir haben in der Krise gesehen, dass Homeoffice funktioniert und viele Vorteile bietet», so Kaufmann. In Zukunft werde es noch mehr Mischformen geben, bei denen die Mitarbeitenden einige Tage im Büro und andere Tage zuhause arbeiten.





(L'essentiel/Fabian Pöschl)