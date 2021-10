Milka streitet mit Snack-​​Hersteller um Farbe Lila

Der Branchenriesen «Milka» ist mit einem kleinen Londoner Snack-Hersteller in einen Streit geraten. Die Firma «Primal Pantry» bietet nämlich süße Riegel in einer lila Verpackung an. Auch wenn die berühmte Kuh darauf fehlt, ist die Farbe für Milka zu ähnlich.

«Wir sind uns uneinig darüber, ob die Farbe dieselbe ist», erklärte ein Vertreter von Primal Pantry. Ein Rechtsstreit soll vorläufig vom Tisch sein.

@MDLZ you've not got a good brand image in the UK yet here you go again. Ur trademark department admit they are colour blind! I create brands, these are 2 different Pantone colours - grow up it's pathetic trying to claim this despite the fact I love Milka not Vegans #PrimalPantry pic.twitter.com/yKur1shOGj