XL Airways stellt den Flugverkehr ein

«XL Airways ist zutiefst betroffen, ihren Passagieren und Kunden mitzuteilen, dass sie ihre Flüge ab heute, 30. September 2019, 15 Uhr, nicht mehr durchführen kann. Diese Entscheidung beinhaltet die Aussetzung aller laufenden Vorgänge», teilte das Unternehmen am Montagvormittag in einer Erklärung mit.

Die Airline ist nach eigenen Angaben auf Langstreckenflüge spezialisiert, beispielsweise in die Karibik, in den Indischen Ozean oder in die USA. Sie befördert demnach pro Jahr annähernd eine Million Menschen. Die Flotte der Airline besteht aus vier Airbus A330.

(L'essentiel/afp)