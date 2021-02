Musk will mit Tesla Model S wieder zum Nürburgring

Als Reaktion auf Porsches erstes Elektroauto Taycan und dessen Rundenrekorde auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings ließ es sich Elon Musk nicht nehmen, auch sein Model S auf die Eifel-Strecke zu schicken. Angeblich wurde damals eine Rundenzeit von 7 Minuten und 13 Sekunden gefahren.

In einem Podcast-Interview mit Joe Rogan verriet Tesla-CEO Elon Musk nun, dass er mit seinen überarbeiteten Flaggschiff-Modellen mit noch leistungsfähigeren Antrieben wieder am Nürburgring an den Start will. «Wir werden versuchen, am Nürburgring eine niedrige 7-Minuten-Zeit zu fahren. Mit weiteren Verbesserungen können wir vielleicht auch die 7-Minuten-Marke knacken, was ziemlich verrückt wäre», so Musk in dem Podcast.

Die 20,832 Kilometer lange Nordschleifen-Runde gilt als «Prüfstein für Fahrzeugbauer aus der ganzen Welt», wie es auf der Seite des Nürburgrings heißt. Die Rundenrekordzeit liegt bei 5:19,55, allerdings gefahren mit einem Porsche Prototypen für die Rennstrecke. Das Tesla Model S Plaid würde als Oberklasse-Limousine gegen Fahrzeuge antreten, die den Abschnitt in getunten Varianten in 7 Minuten und 30 Sekunden schaffen.

(dm/L'essentiel)