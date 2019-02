Luftverkehr liegt am Mittwoch komplett lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wegen eines landesweiten Generalstreiks wird der Luftraum über Belgien an diesem Mittwoch für den normalen Flugverkehr komplett gesperrt. Es könne nicht garantiert werden, dass genügend Personal zur Verfügung stehe, um die Sicherheit zu gewährleisten, teilte der belgische Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes am Dienstag mit. Die 24-stündige Sperrung sollte bereits am Dienstagabend um 22 Uhr beginnen.

Auch der internationale Bahnverkehr von und nach Belgien sowie der öffentliche Nahverkehr wird von dem Streik betroffen sein. «Es wird heftige Störungen in unserem Netz geben», twitterten zum Beispiel die Brüsseler Verkehrsbetriebe. Die Gewerkschaften streiken unter anderem für Lohn- und Rentenerhöhungen.

