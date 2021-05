Erfolgreicher Börsengang für Oatly

Der Hafermilch-Hersteller Oatly aus Schweden hat an der Wall Street in New York einen erfolgreichen Börsenstart hingelegt. Der Wert der Aktie legte am Donnerstag um knapp 19 Prozent zu und kletterte vom Einstiegspreis von 17 Dollar auf 20,20 Dollar bei Börsenschluss.

Das Unternehmen mit Sitz in Malmö wurde damit an der Börse mit knapp zwölf Milliarden Dollar bewertet. Mit der Ausgabe von rund 84,38 Millionen Aktien sammelte Oatly bei neuen Investoren 1,43 Milliarden Dollar ein. Oatly gilt derzeit auch als der größte Haferdrink-Hersteller der Welt und profitiert davon, dass immer mehr Menschen Ersatz für Kuhmilch kaufen. Das in den 90er-Jahren gegründete Unternehmen stellt auch Eis, Joghurt und Aufstriche aus Hafer her.

Oprah Winfrey als Investorin

Oatly hatte im vergangenen Jahr seinen Umsatz auf 421 Millionen Dollar verdoppelt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte heute in rund 20 Ländern wie Deutschland oder Österreich. Luxemburg wird noch nicht gelistet.

Zu den Investoren gehören die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, Schauspielerin Natalie Portman und der Investmentfonds Blackstone. Oatly gesellt sich an der Börse von New York zum Fleischersatzhersteller Beyond Meat.

(L'essentiel/sm)