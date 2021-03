In China gibt es 253 neue Milliardäre

Die Zahl der Superreichen in China ist trotz der Coronapandemie auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. In der Volksrepublik inklusive Hongkong kamen im vergangenen Jahr 253 neue Milliardäre hinzu, die Zahl kletterte damit auf 922, wie es im am Dienstag veröffentlichten jährlichen Hurun Report heißt. Damit liegt China weit vor den USA mit 696 Milliardären und Indien mit 177 Superreichen.

Den Hurun Report gibt das gleichnamige Verlagshaus jedes Jahr heraus. Laut dem Bericht ist der Unternehmensgründer Zhong Shanshan 2020 zum reichsten Mann Chinas aufgestiegen. Hurun schätzt sein Vermögen nach dem Börsengang des Trinkwasserabfüllers Nongfu auf 85 Milliarden US-Dollar. Shanshan gehören auch Teile des Impfstoffherstellers Beijing Wantai.

Auf dem zweiten und dritten Platz der Hurun-Liste folgen der Chef des Internetriesen Tencent, Pony Ma, und der des Tiktok-Mutterhauses Bytedance, Zhang Yiming. Der Gründer des Onlinekonzerns Alibaba, Jack Ma, folgt auf Platz vier. Er war 2020 in Ungnade gefallen: Die Führung in Peking stoppte den Börsengang der Alibaba-Tochter Ant, der der größte aller Zeiten werden sollte.

China hat die Corona-Pandemie nach offizieller Darstellung weitgehend unter Kontrolle. Die Volksrepublik war letztes Jahr die einzige große Volkswirtschaft weltweit mit einem Wirtschaftswachstum.

(L'essentiel/AFP)