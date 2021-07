Luxair startet mit Schwierigkeiten ins Jahr

Von Januar bis Juni 2019 stiegen 687.844 Fluggäste in eine Luxair-Maschine. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 sank diese Zahl coronabedingt auf 228.621. Im ersten Halbjahr 2021 ist die Situation sogar noch ernster: Nur 133.069 Menschen nahmen in dem Zeitraum einen Luxair-Flieger – 42 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2020 und 81 % weniger als im Vorkrisenjahr 2019.

Hochbetrieb bei Cargolux



Der Bereich Luftfracht verzeichnete zuletzt Zuwächse. Die Airline Cargolux beförderte im ersten Halbjahr 560.525 Tonne Güter. Im selben Zeitraum 2020 waren es 426.462 Tonnen, 2019 insgesamt 433.476 Tonnen.

Die luxemburgische Fluggesellschaft stellt fest, dass die Nachfrage nach Geschäftsreisen und Anschlussflügen gering ist und dass der Reiseverkehr weiterhin durch zahlreiche Einschränkungen behindert wird. Infolgedessen ist die Zahl der Geschäftsreisenden zwischen dem ersten Halbjahr 2019 und dem ersten Halbjahr 2021 um 86 Prozent eingebrochen. Die Zahl der Passagiere für Anschlussflüge ist um den gleichen Betrag gesunken, während die Zahl der Freizeitreisenden um 45 Prozent zurückgegangen ist.

Der Sonne entgegen

Auch LuxairTours hatte ein schwieriges erstes Halbjahr. Allerdings war beim Reiseveranstalter bereites eine Erholung spürbar. So machten vom 1. Januar bis zum 30. Juni dieses Jahres 148.525 Menschen mit LuxairTours Urlaub, doppelt so viele im ersten Halbjahr 2020, aber immer noch 45 Prozent weniger als die 271.745 Reisenden im Jahr 2019. Der Reiseveranstalter verzeichnete eine hohe Nachfrage nach seinen «Flug+Hotel-Reisen», bei denen PCR-Tests durchgeführt werden. Bei Reisen außerhalb des Schengen-Raums ging die Zahl der Kunden stärker zurück (-49 Prozent) als bei Reisen innerhalb des Schengen-Raums (-24 Prozent).

Die meisten Reisenden zog es zuletzt in warme Länder. Vor allem waren Portugal und Spanien beliebt. Porto, Lissabon und Nizza sind die Top-3-Destinationen bei Luxair, Palma, Faro und Malaga belegen die ersten drei Plätze bei LuxairTours.

(jw/L'essentiel)