Royal Bank of Canada streicht hunderte Jobs

Schlechte Nachrichten für zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens RBC Investor & Treasury Services in Luxemburg. Die Tochtergesellschaft der Royal Bank of Canada wird ihre Belegschaft in Luxemburg deutlich verkleinern. Von den insgesamt 1170 Festangestellten und 320 externen Mitarbeitern sind 305 Arbeitsplätze betroffen.

Nach unseren Informationen handelt es sich um 79 externe Mitarbeiter und 226 Festangestellte. Die Gerüchte um den Stellenabbau hielten sich seit einigen Monaten hartnäckig. Schon im Jahr 2013 setzte die Bank in Luxemburg insgesamt 210 Mitarbeiter vor die Tür. Nun kommt die Ankündigung zu einem Zeitpunkt, zu dem RBC Investor & Treasury Services einen Rekordgewinn in Höhe von 5,7 Milliarden Euro verbuchte.

Die Gewerkschaften nehmen derzeit die Verhandlungen auf. Die Bank will die Entlassungen «sozial verträglich» gestalten. Die Bedingungen dieses neuen Sozialplans dürften jedoch weniger günstig sein, als 2013. Mittelfristig kann die Bank weitere Entlassungen nicht ausschließen.

(nc/L'essentiel)