Modehändler Shein macht Zalando und Co. Konkurrenz

Der chinesische Fast-Fashion-Anbieter Shein macht Zalando und H&M Konkurrenz. Der Modehändler verkauft online und wird besonders bei jüngeren Frauen in Europa und den USA immer beliebter.

Jetzt bereitet sich der E-Commerce-Gigant aus China angeblich auf einen Börsengang vor, wie die «Handelszeitung» schreibt. Das Unternehmen wird mit rund 50 Milliarden Dollar bewertet und beliefert über 200 Länder mit seinen Produkten.

500 neue Kreationen pro Tag

Das Erfolgsrezept des Modegiganten: Big Data und Algorithmen analysieren. So weiß der Onlinehändler genau, welche Teile angesagt sind, und kann diese sofort produzieren. Dabei ladet Shein pro Tag über 500 neue Kreationen auf die Homepage. Die Auswahl an Kleidungsstücken ist darum gigantisch.

Statt mit namhaften Models oder Millionen-Influencerinnen und -Influencern arbeitet Shein mit Mikro-Influencerinnen und -Influencern zusammen. Diese haben 1000 bis 100.000 Followerinnen und Follower. So hat Shein Anfang Mai Amazon als die am meisten installierte Shopping-App in den USA überholt.

Im gleichen Land stationiert, wo es produziert

Kleider von Shein sind sehr günstig: Eine Hose kostet rund 20 Euro, ein Pulli 16 Euro. Produziert werden diese in China – wo genau, ist jedoch nicht bekannt. Unbekannt ist auch, unter welchen Bedingungen die Klamotten hergestellt werden. Die Fast-Fashion-Industrie ist jedoch für schlechte Arbeitsbedingungen bekannt.

Shein hat als chinesisches Unternehmen einen weiteren Vorteil, um die Preise tief zu halten: «Das Unternehmen ist im gleichen Land stationiert, wo es produziert», erklärt Konsumforscherin Marta Kwiatkowski vom Gottlieb-Duttweiler-Institut. Die Wertschöpfungskette könne so gebündelt werden.

Fashionindustrie ist hart umkämpft

Dass Shein gerade bei jüngeren Leuten gut ankommt, erstaunt Kwiatkowski nicht: «Der Modehändler kann sofort auf Trends von Social Media aufspringen und die passende Kleidung produzieren.» Ob sich der Modegigant in Europa nachhaltig etablieren kann, sei schwierig zu sagen.

Die Fashionindustrie ist hart umkämpft und Shein hat viel Konkurrenz. «Zudem wächst der Modemarkt nicht mehr wirklich: Bei Kleidung herrscht eine Überversorgung», so Kwiatkowski.

(L'essentiel/Barbara Scherer)