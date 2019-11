Weitere Jobs bei Mahle-​​Behr in Gefahr

Die Gewerkschaften LCGB und OGBL berichten am Dienstagmorgen, dass die Arbeitsplätze bei der Mahle-Behr-Niederlassung in Luxemburg gefährdet sind. Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Ersatzteilen für die Automobilindustrie spezialisiert hat, hat seinen Sitz in Foetz. Mahle-Behr möchte diesen Entwicklungsstandort schließen, wie die Gewerkschaften in einer Erklärung mitteilen.

«Ein großer Schlag für die etwa 80 Mitarbeiter», ergänzen LCGB und OGBL. Zur Erinnerung: Nach fünfzehn Tagen Verhandlungen im März 2018 wurde ein Sozialplan unterzeichnet. Das Unternehmen plante dann, rund sechzig Mitarbeiter zu entlassen und einige Arbeitsplätze zu erhalten.

«Mahle-Behr zeigt kein soziales Interesse», so die Gewerkschaften, die die betroffenen Arbeitnehmer «mit allen rechtlichen Mitteln» unterstützen wollen.

(nc/L'essentiel)