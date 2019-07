Investor kauft sechs Hotels in Luxemburg-​​Stadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Batipart-Gruppe hat seit zehn Jahren ihren Sitz in Luxemburg. Das Unternehmen gab am Morgen bekannt, dass es sechs Hotelimmobilien in Luxemburg-Stadt, mit dem dazugehörigen Betrieb erworben hat. Daneben hat der Investor auch noch zwei Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 24.000 Quadratmetern gekauft.

Die Hotels – haben eine Kapazität von 1000 Betten, was 20 Prozent der Gesamtkapazität der Hauptstadt entspricht. Von den acht Immobilien sind sechs bereits in Betrieb – fünf Hotels und ein Bürogebäude. Die übrigen Objekte im Europaviertel auf dem Kirchberg befinden sich noch im Bau. Darunter das «Mama-Shelter»-Designhotel.

Bei den bestehenden Hotels handelt es sich die beiden Novotels auf dem Kirchberg, das Novotel im Stadtzentrum sowie die beiden Sofitels. Die Immobilien waren zuvor im Besitz der Accor-Gruppe.

(lh/L'essentiel)