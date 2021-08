Jeff Bezos laufen die Prime-​​Kunden davon

Einfach so, mal schnell für ein paar Stunden ins All? Kein Problem, wenn man Jeff Bezos heißt. Am 20. Juli, nachdem der Milliardär von seiner Weltraum-Tour zurückkehrte, sagte er folgendes: «Ich möchte jeder Amazon-Mitarbeiterin und jedem Amazon-Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden danken, denn ihr habt mir das alles finanziert.» Eine Aussage, die das Unternehmen jetzt teuer zu stehen kommen könnte. Denn für die Aussage erntete Bezos reichlich Kritik. Und vor allem auch Unverständnis.

Erste Amazon-Kundinnen und Amazon-Kunden scheinen nämlich keine Lust mehr darauf zu haben, dem Milliardär irgendwelche skurrilen Hobbies zu bezahlen. Etliche kündigen laut Medienberichten ihre Prime-Mitgliedschaften. In Deutschland kostet so ein Abo, das schnellere Lieferung und Zugang zu Filmen und Serien beinhaltet, umgerechnet etwas mehr als 100 Euro im Jahr.

Mit zwei Milliarden gegen Musk

«Ich habe es satt, für die Raketenabenteuer eines Zillionärs zu bezahlen», schreibt ein User in einer privaten Facebook-Gruppe. Des Weiteren verkündet «Business Insider», dass es jede Menge Amazon-Kundinnen und Amazon-Kunden gibt, die kurz nach der Landung von Bezos ihre Mitgliedschaft gekündigt haben.

Mittlerweile ist Bezos zwar nicht mehr der Chef von Amazon. Den CEO-Posten hat er im Juli an Andy Jassy abgegeben. Trotzdem stellt Bezos sein Vermögen gerne zur Schau. So möchte er an der ersten kommerziellen Mondlandefähre für die NASA beteiligt sein. Diese vergab den Auftrag jedoch an seinen Kontrahenten Elon Musk. Um dies rückgängig zu machen, bot Bezos der NASA an, zwei Milliarden zu investieren. Wie die NASA darauf reagiert hat, ist nicht bekannt.

