Schlank im Job – so geht's

Sven Bach, Sie sind viel unterwegs, haben ein straffes berufliches Programm und eine Familie zu Hause. Wie gelingt es Ihnen, trotz allem gesund zu essen?

Sven Bachs Jobfood: Schlank und gesund im Arbeitsalltag. Mit Wochenplan und Meal Prep. Sven Bachs Jobfood: Schlank und gesund im Arbeitsalltag. Mit Wochenplan und Meal Prep. Bildstrecken 7 Dinge, die wir als Gast überhaupt nicht schätzen ist Ernährungstherapeut, berät Berufstätige und Institutionen in Ernährungsfragen und schreibt Bücher. Früher selbst mal 141 Kilo schwer, weckte diese Erfahrung sein Interesse an gesunder Ernährung. Seit 2007 führt er eigene Praxen in Deutschland, berät große Firmen in Gesundheits- und Ernährungsfragen und hält regelmäßig Vorträge zum Thema Jobfood. Sven Bach ist Ernährungstherapeut, berät Berufstätige und Institutionen in Ernährungsfragen und schreibt Bücher. Früher selbst mal 141 Kilo schwer, weckte diese Erfahrung sein Interesse an gesunder Ernährung. Seit 2007 führt er eigene Praxen in Deutschland, berät große Firmen in Gesundheits- und Ernährungsfragen und hält regelmäßig Vorträge zum Thema Jobfood. Rezept Tomaten-Rucola-Aufstrich

aus Sven Bachs Buch



Zutaten für 4-6 Portionen:

1/4 Bund Rucola

1 Bund Kräuter (z.B. Oregano, Basilikum)

2 EL Frischkäse

2 EL Tomatenmark

1 EL Balsamico-Essig

50 g geriebener Parmesan

Salz und Pfeffer



Zubereitung

1. Rucola und Kräuter waschen, trocknen, tupfen und hacken. Frischkäse, Tomatenmark, Parmesan, Kräuter und Balsamico-Essig vermengen.

2. Den Aufstrich auf die Brote verteilen, diese zusammenklappen, fertig. aus Sven Bachs Buch «Jobfood» 1/4 Bund Rucola1 Bund Kräuter (z.B. Oregano, Basilikum)2 EL Frischkäse2 EL Tomatenmark1 EL Balsamico-Essig50 g geriebener ParmesanSalz und Pfeffer1. Rucola und Kräuter waschen, trocknen, tupfen und hacken. Frischkäse, Tomatenmark, Parmesan, Kräuter und Balsamico-Essig vermengen.2. Den Aufstrich auf die Brote verteilen, diese zusammenklappen, fertig.

Ich koch zuhause oft und nehme für unterwegs auch viel mit, wie etwa Nüsse, hart gekochte Eier, Gemüse, Naturjogurt, Brot mit Käse oder auch mal mit Wurst. Das funktioniert sehr gut und so gelingt es mir, mich auch unterwegs gut zu ernähren.

Welches sind die dicksten Fallen, in die wir im Arbeitsalltag hineintappen?

Mir fällt auf, dass viel Energie in Form von Getränken konsumiert wird. Wir trinken heute ja nicht mehr Kaffee mit Milch, sondern Milch mit Kaffee, was sich in den Modegetränken widerspiegelt. Ich habe viele Patienten, die durch diese Getränke auf ungefähr ein Liter Milch pro Tag kommen. Auch mit Softgetränke, Säfte und Mix-Getränke wird viel unnötige Energie aufgenommen. Diese Energie wird schnell aufgenommen, was wiederum zu Hunger führt, so beginnt ein Kreislauf, der sich immer wiederholt.

Low Carb, Vegan oder Paleo, wir werden überfüttert mit Ernährungstipps. An welche Grundsätze soll ich mich halten?

Im Prinzip könnten wir uns an der Ernährung von Kleinkindern orientieren. Die bekommen mit Einführung der Beikost Karotten, Kartoffeln, Pastinake, Apfel, Birne und etwas Getreide. Eine Banane ist hier schon das exotischste. Später kommen noch Milchprodukte hinzu. Diese Ernährung wäre, natürlich mengenorientiert, mit ein paar Luxuszusätzen wie Wurst, ab und zu mal eine Pizza oder ein Hamburger, eine gute Basis auch für uns Erwachsene, am besten selbstgekocht und ohne Zusatzstoffe. Etwas anderes braucht der Körper nicht.

Nach «Bauchgefühl» zu essen fällt uns immer schwerer. Hilft da nur noch eine akribische Mahlzeitenplanung?

An jeder Ecke lauert Werbung mit tollen Nahrungsmitteln zu teils auch günstigen Preisen. Durch diese ständige Reizüberflutung geht das Bauchgefühl irgendwann verloren. Eine Planung für die Mahlzeiten ist schon sinnvoll, man muss nicht die ganze Woche durchplanen, kann sich aber sonntags zumindest mal Gedanken machen, was man beispielsweise an den Tagen Montag bis Mittwoch essen möchte.

Die meisten schrecken vor Meal Prep zurück. Wie gelingt das leichter?

Man muss nicht den ganzen Sonntag lang Gerichte für die Woche vorkochen. Es genügt, erstmal für drei bis vier Tage vorzuplanen. Haben Sie es mal drei bis vier Wochen ausprobiert, entsteht automatisch ein Rhythmus. Die Gerichte wiederholen sich ja auch. Gerade im Job sind wir so durchorganisiert, planen jedes Meeting aufs Genaueste. Warum nicht auch bei der Ernährung?

Hier eine Nasch-Schale, da Kuchen und Croissant von der Kollegin. Wie entkomme ich im Büro all den süßen Versuchungen?

Rigide Regeln gehen grundsätzlich nach hinten los. Wichtig ist, dass man sich nicht treiben lässt und nicht ständig nascht. Eine Süssigkeit am Tag etwa ein Riegel oder ein Stück Kuchen, lässt sich gut einplanen – bitte dann auch in Ruhe genießen und nicht nebenher auf dem Flur verdrücken.

Schlank im Job – verraten Sie mir Ihre besten Tipps?

Im Prinzip sollte jeder sein individuelles Esssystem beibehalten. Ein guter Anfang ist, mal eine Woche lang aufschreiben, was man isst. Davon können Sie dann 20 Prozent abziehen, aber nicht diejenigen Dinge, auf die Sie ungern verzichten, sondern jene, auf die Sie verzichten können, etwa die dritte Scheibe Brot oder der zweite Teller Pasta.

(L'essentiel/Sulamith Ehrensperger)