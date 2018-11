Auf dem Kirchberg sind fast alle Büroflächen belegt

Der Markt für Büroimmobilien in Luxemburg brummt. Auch im Jahr 2018 sind – wie schon in den vergangenen vier Jahren – mehr als 200.000 Quadratmeter Bürofläche neu vergeben worden. «Vor nicht allzu langer Zeit galten 150.000 Quadratmeter als guter Wert», erklärt die Agentur Inowai in ihrem vierteljährlichen Überblick.

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 217 Transaktionen auf dem Markt getätigt. Das sind mehr als in den ersten drei Quartalen 2017 (201) und 2016 (179). «Im Vergleich mit den Vorjahren werden im Schnitt kleinere Flächen gemietet. Die durchschnittliche Größe der Objekte beträgt 660 Quadratmeter, der Median liegt bei 320 Quadratmetern», sagt Julien Pillot von Inowai.

Flächen werden knapp

Ein besonders begehrter Bürostandort ist der Kirchberg in Luxemburg-Stadt. In dem Viertel zwischen den Ausstellungshallen und der Roten Brücke stehen gerade einmal 0,2 Prozent der Flächen leer. Besonders hoch sind die Leerstandsquoten in den anderen Hauptstadt-Vierteln allerdings auch nicht: 1,86 Prozent (Innenstadt), 2,52 Prozent (Bahnhof), Cloche d'or (5,84). Besonders in Letzterem besteht laut Inowai noch Entwicklungspotenzial.

Der Druck auf den Markt und die Mietpreise werde erst 2023 nachlassen, glauben die Experten. Während an den «Hotspots» immer weniger freie Flächen zur Verfügung stehen, sollen Mietobjekte an der Peripherie hingegen in den nächsten Jahren an Attraktivität gewinnen. Laut Inowai wird der Gesamtbestand an Büroflächen bis Jahresende voraussichtlich die Marke von vier Millionen Quadratmetern überschreiten.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)