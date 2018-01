Vorsicht vor diesen Posen beim Bewerbungsfoto

Die starren Fotos, möglichst noch aus einem Automaten, sind eine Katastrophe. Entscheidend für eine gute Bewerbung ist, die innere Kraft und das Feuer des Kandidat im Bild einzufangen. Er oder sie sollte direkt in die Kamera blicken, den Kopf höchstens leicht zur Seite neigen und keine Grimassen machen. Auch sollte es ein Farb-Foto sein.Je höher die angestrebte Funktion ist, desto seriöser und zurückhaltender muss die Kleidung sein. Auf keinen Fall eine Modenschau veranstalten. Wer sich in der IT-, Marketing- oder Modebranche bewirbt, soll sich kreativer vorstellen, darf aber nicht übertreiben. Oft genügt ein Ring im Ohr, aber bitte nicht in der Nase.Die Haltung soll locker und entspannt sein, wobei Ganzkörperfotos bei Männern eher selten sind. Frauen zeigen sich gerne in ganzer Schönheit, aber zwingend ist nur das Portrait oder Halbportrait. Wer die Arme vor der Brust verschränkt, hat meistens schon verloren, denn dies bedeutet Abwehr. Höchstens in der Baubranche oder bei Metzgern macht dies Eindruck.Offene Haare werden heute auch in der Finanz- und Versicherungsbranche geduldet, aber der Kandidat muss dann erst recht als leistungsstark erkannt werden. Im Zweifel ist der kurze Bahnhofstraße Zürich-Schnitt, wo die Ohren frei liegen, zu empfehlen.Darin liegt die ganze Kunst: Das Foto muss gleichzeitig seriös und kreativ sein. Gute Fotografen fordern deshalb die Kandidaten heraus, bis das ideale Foto gefunden ist. Im Übrigen gilt eine einfache Regel: Wer zur UBS will, soll wie Sergio Ermotti aussehen, wer zu Hayek jr. nach Biel will, darf als Pirat auftreten.*Thomas Bayer ist Gründer und CEO der Bayerplus Executive Search Consulting in Küsnacht ZH.