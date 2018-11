«Müssen Lehren aus Niedrigwasser ziehen»

BASF-Chef Martin Brudermüller fordert angesichts der Wasserknappheit im Rhein eine Diskussion über Gegenmaßnahmen. «Der Rhein ist eine Schlagader für Europa und ganz besonders für Deutschland», sagte Brudermüller dem Tagesspiegel. Dies gelte in logistischer wie in ökologischer Hinsicht. «Wenn weniger Wasser reinfließt, darf eben auch nur weniger rausfließen. Dafür wären dann Schleusen und Stauwerke erforderlich», sagte der seit Mai amtierende Chef des Chemiekonzerns. «Über solche Infrastrukturinvestitionen müssen wir diskutieren.»

Rheinpegel erneut gesunken



Um die Treibstoffversorgung der Tankstellen trotz des niedrigen Rheinpegels zu gewährleisten, hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen das Sonntagsfahrverbot für Tankwagen aufgehoben. Frachtschiffe können derzeit aufgrund des niedrigen Wasserstands im Rhein nur halb so viel Benzin und Diesel laden als üblich. Der Pegel des Flusses drohte indes auf einen neuen Tiefststand zu fallen, meldete am Sonntag die Nachrichtenagentur dpa.

In der 153-jährigen Geschichte der BASF habe das Unternehmen nie einen solchen Sommer erlebt. «In diesem Jahr haben wir seit April einen geringen Wasserstand, der uns in Ludwigshafen, wo täglich 20 Schiffe an- und ablegen, schon sehr belastet«, sagte Brudermüller. «Wir können Tankkapazitäten ausbauen und denken über die eine oder andere zusätzliche Pipeline nach. Andere Schiffe mit weniger Tiefgang sind eine Möglichkeit.» Doch das werde womöglich nicht ausreichen. BASF transportiert an seinem Stammwerk Ludwigshafen 40 Prozent der Güter per Schiff.

(L'essentiel/dpa)