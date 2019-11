Empfehlungsschreiben «bleiben ein Plus»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gute Beziehungen zu ehemaligen Arbeitgebern und Kollegen zu haben und zu pflegen, kann bei der Arbeitssuche nützlich sein. Bei einer Bewerbung reichen die Kandidaten oft nur einen Lebenslauf und ein Anschreiben ein. Dabei können zusätzliche Dokumente, wie zum Beispiel ein Empfehlungsschreiben, letztendlich den Unterschied ausmachen. Ein solches Schreiben hebt das Zwischenmenschliche und die Teamfähigkeit hervor, also Punkte, die nicht unbedingt in einem Lebenslauf oder in einem ausgestellten Arbeitszertifikat zu finden sind.

«Das Empfehlungsschreiben eines ehemaligen Arbeitgebers oder Kollegen zeugt von den Qualitäten der Person, ihrer Anpassungsfähigkeit an ein Unternehmen», erklärt Laurent Chapelle, Direktor von der Personalberatung HR Expert. Da das Großherzogtum ein kleines Land ist, «wird der Arbeitgeber höchstwahrscheinlich die Person kennen, die den Brief geschrieben hat», fügt er hinzu.

Sicherlich können einige ehemalige Chefs oder Kollegen als Referenzen im Lebenslauf erwähnt werden, aber das Empfehlungsschreiben «bleibt ein Plus». Nach Ansicht von Laurent Chapelle erleichtert es einem Kandidaten oft, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

(pp/L'essentiel)