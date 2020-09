Musk verdiente in einem Tag mehr als 10 Milliarden Dollar

Auch am Montag setzte die Tesla-Aktie ihren Höhenflug fort. Um über 12 Prozent stieg die Aktie an und sorgte dafür, dass Elon Musk nicht weniger als 10,4 Milliarden Dollar in einem Tag zu seinem Vermögen hinzufügte. Laut Forbes wird Musk damit der fünftreichste Mensch auf der Erde mit einem Vermögen von 102,9 Milliarden Dollar. Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, liegt mit 107,6 Milliarden Dollar auf Platz 4.

Seit Mitte März hat Musk sein Vermögen vervierfacht, damals lag er noch auf Platz 31. Grund dafür ist der steile Anstieg der Tesla-Aktie. Musk besitzt 21 Prozent des US-Unternehmens, das eine Marktkapitalisierung von 464 Milliarden Dollar aufweist.

Musk scheint sich aber nicht allzu viel aus seinem Vermögen zu machen. Im Juli schrieb der 49-Jährige in einer Mail an Forbes: «Ich interessiere mich nicht für solche Zahlen. Diese Zahlen steigen und sinken ständig. Das Einzige, was mich interessiert, ist Produkte herzustellen, die die Menschen lieben.»

Geldsegen auch für Bezos

Auch für Amazon-Gründer Jeff Bezos läuft es im Moment gut. Am vergangenen Mittwoch knackte der 56-Jährige die 200-Milliarden-Marke. Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet, beträgt sein Vermögen seit Mittwoch 204,6 Milliarden Dollar. Damit ist Bezos weltweit der erste Mensch, der einen Reichtum in dieser Größenordnung angehäuft hat. Auf Platz zwei der Rangliste der Superreichen folgt Microsoft-Mitgründer Bill Gates, der demnach auf ein Vermögen von etwa 114 Milliarden Dollar kommt.

(L'essentiel/Konstantin Furrer)