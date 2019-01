Luxemburg streicht 17 Milliarden an Steuern ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laut einem am Mittwoch von Statec veröffentlichten Bericht beliefen sich die vom Staat im Jahr 2018 eingenommenen Steuern auf 16,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den vergangenen fünf Jahren hatte sich das Plus durchschnittlich auf etwa fünf Prozent belaufen. Das Statistikinstitut stellt fest, dass «die Einnahmen im letzten Quartal 2018 besonders hoch waren» (+25% im Vergleich zum Vorjahr).

Zwei Drittel dieses Anstiegs seien auf Mehreinnahnmen durch die Einkommenssteuer zurückzuführen. Die Einkommenssteuer der Haushalte stieg im vergangenen Jahr um 12,2 Prozent, gegenüber 2,4 Prozent im Jahr 2017, die der Unternehmenssteuern wie im Vorjahr um rund 2o Prozent.

Die Einnahmen über die Vermögenssteuer stieg um 160 Millionen (+31 Prozent) und die Verbrauchssteuer um 8,2 Prozent. «Im Gegensatz zu den Vorjahren, als die Mehrwertsteuereinnahmen durch große Verluste im E-Commerce beeinträchtigt wurden, stiegen sie 2018 deutlich an (+9,3 Prozent)», so Statec.

(mv/L'essentiel)