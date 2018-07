Fairtrade-​​Produkte liegen voll im Trend

Im vergangenen Jahr kauften die luxemburgischen Verbraucher insgesamt 336 Tonnen Kaffee und 1670 Tonnen Fair-Trade-Bananen. «Der Umsatz der Branche lag 2017 bei über 19 Millionen Euro, eine Steigerung von 27 Prozent gegenüber 2016», sagt Geneviève Krol, Direktorin der NGO Fairtrade Lëtzebuerg. Im Jahr 2017 gab jeder Einwohner durchschnittlich 32 Euro für Fair-Trade-Produkte aus. Damit belegt Luxemburg den 6. Platz unter den größten Verbrauchern. Irland, die Schweiz und Finnland stehen auf den ersten drei Plätzen.

Das beliebteste Produkt bleibt Kaffee mit 8,3 Millionen Euro Umsatz (+4 Prozent gegenüber 2016). Auf Fair-Trade-Bananen entfallen 28 Prozent des Marktanteils der in Luxemburg verkauften Bananen und auf Rosen 24 Prozent. 65 Tonnen Fairtrade-Kakao wurden für die Herstellung von Schokoladenprodukten verwendet. Dazu kommen 7,72 Kilo Gold für Schmuck, Sammler-Münzen und dergleichen.

Qualität und Bewusstsein der Verbraucher

Krol erklärt die Lust der Verbraucher auf fair gehandelte Produkte durch die große Auswahl und deren Qualität. «2.563 solcher Produkte werden in Luxemburg verkauft. Auch das Bewusstsein der Verbraucher ist hoch. Wir haben langfristige Kampagnen in Gemeinden und Schulen durchgeführt.»

Der Boom in diesem Sektor hat direkte Auswirkungen auf die Erzeuger. Die durch den Kaffeeverkauf generierten Prämien haben es den Kleinbauern ermöglicht, in den Kampf gegen den Klimawandel zu investieren. So ist es inzwischen möglich mit Biobananen in preisliche Konkurrenz zu der üblichen Stangenware zu treten.

(Séverine Goffin/L'essentiel)