Porsche lanciert E-​​Bike mit Front-​​ und Rückkamera

Der Luxus-Autobauer Porsche hat sein neues E-Bike vorgestellt. Dafür hat sich das Stuttgarter Unternehmen mit dem Fahrrad-Hersteller Storck Bicycle zusammengetan und die neue Marke Cyklær gegründet. Bereits im Frühjahr hat Porsche erste E-Bikes lanciert.

Die neuen E-Bikes gibt es nun in zwei verschiedenen Ausführungen. Das Modell E-Gravel ist die sportliche Variante, während das E-Urban für die Fahrt durch die Stadt konzipiert wurde.

Mit digitalen Diensten Geld verdienen

Beim neuen Fahrrad will Porsche auch mit digitalen Diensten punkten – und Geld verdienen. An Cyklær mitgebastelt hat nämlich die Digitaltochter von Porsche, Porsche Digital. «Ziel ist es, eine Plattform für digitale Dienste rund um das Fahrraderlebnis aufzubauen», heißt es in einer Medienmitteilung.

So haben die Fahrräder etwa eine Front- und eine Rückkamera. Die digitalen Dienste können über das eigene Smartphone und der darauf installierten Cyklær-App genutzt werden, heißt es weiter. «So ermöglicht die Rückkamera die Funktion eines digitalen Rückspiegels und erhöht die Sicherheit des Fahrers.»

Auch Dienste wie Navigation, Videoaufnahmen und Ortungsdienste kann man nutzen. Zudem sollen die Nutzerinnen und Nutzer mitbestimmen können, welche neuen digitalen Services zur Verfügung stehen sollen.

Teurer Spaß

Das Luxus-Bike ist allerdings teuer. Das günstigste Modell ist die Sportausgabe E-Gravel und kostet umgerechnet rund 7500 Euro. Je nach Wunsch gibt es das Fahrrad mit Licht, Gepäckträger und Schutzblechen. Dafür muss man rund 7900 Euro hinblättern. Das Stadt-Modell E-Urban kostet gleich viel.

(L'essentiel/Dominic Benz)