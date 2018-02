Wirtschaftsministerium verteidigt Knauf-​​Projekt

Die geplante Produktionsstätte der Firma Knauf Insulation in Sassenheim sorgt weiter für Gesprächsstoff. Zu Beginn der Woche äußerte Bürgermeister Georges Engel seine Bedenken zum neuen Bau, in dem Steinwolle hergestellt werden soll. Als Grund nannte er die negativen gesundheitlichen Auswirkungen für die Anwohner und die Umwelt. Das Wirtschaftsministerium sieht dies naturgemäß in einem anderen Licht und befürwortet das Projekt.

Das Unternehmen hat sich bereits in Belgien und Deutschland etabliert, wo es die «gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt». Daher sei es in Ordnung, wenn sich die Firma auch in Luxemburg niederlassen würde, heißt es aus dem Ministerium. Dieses sieht keinen Anlass, dass Projekt in der Gadderscheier-Industriezone zu blockieren. Es wurden Auflagen bezüglich Filterung und CO2-Emission erteilt und auch die Sicherheit der Arbeiter muss gewährleistet sein.

Noch nicht alle Papiere zusammen

Bezüglich der Auflagen ist noch nicht alles erledigt. So fehlt etwa noch die Genehmigung der Umweltverwaltung, die zum Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur gehört. Das Unternehmen muss dafür nachweisen, dass es den Anforderungen für die Umwelt entspricht und der Energieverbrauch nicht zu hoch ist.

Bürgermeister Engel sorgt sich vor allem wegen der Emission von Schwefeloxid und Ammoniak. Das Wirtschaftsministerium verteidigt das Unternehmen, da die von ihr produzierte Steinwolle ein wirksames Dämmmaterial sei und die Energieeffizienz fördere.

Knauf benötigt die Genehmigung der Gemeinde. Diese kann aber nur schwer ablehnen, wenn das Wirtschaftsministerium «grünes Licht» gibt.

(jg/L'essentiel)