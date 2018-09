Raiffeisenbank startet gut ins Jahr 2018

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Raiffeisenbank verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 ein «sehr gutes Wachstum». Die luxemburgische Genossenschaftsbank präsentierte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz ihr Bilanz für diesen Zeitraum. Die Nettoeinnahmen stiegen um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies sei vor allem auf den Anstieg der Zinserträge und Provisionen zurückzuführen, sagen die Verantwortlichen. Die Kundeneinlagen und laufenden Kredite stiegen um mehr als sechs Prozent. Sie stehen bei 7,1 und 6 Milliarden Euro.

«Erstmalige Wohnungsbaudarlehen, Immobilienkredite an Einzelpersonen und Unternehmenskredite nehmen zu. Ebenso die Neukunden durch die Partnerschaft mit der Post», sagt Vorstandsvorsitzender Guy Hoffmann. Diese Kunden machen 12 bis 15 Prozent des Gesamtvolumens der Bank aus.

Über 30.000 Kunden

Dennoch sei die Rentabilität relativ niedrig, sagt Hoffmann. Schließlich müsse man auch die Kosten berücksichtigen, die bei den ganzen Vorgängen entstehen. «Aber das ist nicht nur das Schicksal unserer Bank, sondern fast allen Geldinstituten in ganz Europa», erklärt er.

«Der Anstieg des Betriebsaufwandes um vier Prozent ist im wesentlichen auf höhere IT-Kosten und der Einhaltung neuer Vorschriften zurückzuführen», berichtet Hoffmann. Die Bank hat in Luxemburg insgesamt 32.553 Kunden. Der Vorstandschef kündigte die Eröffnung einer neuen Niederlassung im «Aurea»-Turm in Differdingen an.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)