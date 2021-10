Bitcoin-​​Indexfonds startet an New Yorker Börse

An der New Yorker Börse geht am Dienstag erstmals ein an die Digitalwährung Bitcoin gekoppelter ETF-Indexfonds an den Start. Das gab der ETF-Anbieter ProShares am Montag bekannt und sprach von einem «Meilenstein».



Mit dem börsengehandelten Indexfonds namens «Bito» könnten Investorinnen und Investoren von der Kursentwicklung des Bitcoin profitieren, ohne ein Kryptowährungs-Konto zu benötigen. Der Fonds investiert demnach nicht direkt in den Bitcoin, sondern in Bitcoin-Termingeschäfte.

Ein Sprecher der New Yorker Börse bestätigte den Start des Indexfonds am Dienstag. Die Börsenaufsicht SEC hatte sich, anders als in früheren Fällen, nicht gegen den Indexfonds ausgesprochen. Sie warnte aber vergangene Woche auf Twitter, Anlegerinnen und Anleger sollte Risiken und Nutzen sorgfältig abwägen.

An den Bitcoin gekoppelte ETFs gibt es schon in Asien und Kanada, bislang aber noch nicht in den USA. Die Aussichten auf den ersten Bitcoin-Indexfonds an einer US-Börse beflügelte zuletzt den Kurs der Digitalwährung. Vergangene Woche sprang der Kurs erstmals seit April wieder über die 60.000-Dollar-Marke.



Am 14. April kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf ihr Allzeithoch. Damals kostete ein Bitcoin 64.748,91 Dollar. Danach war der Kurs starken Schwankungen unterlegen. Zwischenzeitlich stürzte er gar wieder unter die Marke von 30.000 Dollar.

(L'essentiel/AFP/job)