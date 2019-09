Jetzt schießt der Ölpreis nach oben

Nach den Drohnenangriffen in Saudi-Arabien sind die Ölpreise so sprunghaft gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht, zu Handelsbeginn waren es bis zu 20 Prozent. Die Folgen bekommen auch die Verbraucher zu spüren: So wurde Heizöl teurer. Weltweit gerieten Aktienmärkte unter Druck.

Am Samstagmorgen hatten mehrere Explosionen Anlagen von Saudi Aramco erschüttert. Nach Angaben des staatlichen Ölkonzerns ist der Komplex in Abkaik die größte Raffinerie des Landes und die größte Rohölstabilisierungsanlage der Welt. Ersten Angaben zufolge führten die Angriffe zu einem drastischen Einbruch der Produktionsmenge.

Wird der Sprit an Luxemburgs Tankstellen teurer?

An den Tankstellen waren die Auswirkungen der Marktausschläge noch nicht eindeutig erkennbar. Nach Einschätzungen der Mineralölwirtschaft sollten die Auswirkungen auf Autofahrer in Deutschland überschaubar bleiben. Aus Saudi-Arabien komme nur wenig Öl nach Deutschland, hieß es beim Branchenverband MWV.

Für Luxemburg wurde die Groupement Pétrolier Luxembourgeois, die Interessenvertretung der Luxemburger Tankstellenbetreiber und Importeure von Mineralölprodukten, angefragt. Eine Antwort steht noch aus.

Zu den Angriffen in Saudi-Arabien hatten sich die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannt; sie kündigten weitere Attacken an. US-Präsident Donald Trump drohte den Urhebern mit einem Vergeltungsschlag. US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Samstag den Iran für die Angriffe in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht. Teheran bestritt jegliche Beteiligung. Washington und Teheran streiten sich ohnehin wegen des iranischen Atomprogramms.

Der Iran steht im Jemen auf der Seite der Huthis, die gegen die gewählte Regierung kämpfen. Diese wird von Saudi-Arabien unterstützt, einem engen Verbündeten der USA. Seit 2015 fliegt eine Allianz unter Führung von Saudi-Arabien Luftangriffe auf die Rebellen.

(L'essentiel/dpa/mb)