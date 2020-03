Luxemburgs Wirtschaft spürt die Auswirkungen

Das Coronavirus beginnt auch in der luxemburgischen Wirtschaft Spuren zu hinterlassen. Das sagte Wirtschaftsminister Franz Fayot am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit drei weiteren Regierungsmitgliedern. Das Großherzogtum spüre die Krise umso deutlicher, denn die Wirtschaft hierzulande lebe von ihrer Offenheit und dem Austausch mit den Nachbarn. Laut Franz Fayot gingen im Ministerium in einer Woche etwa fünfzig Voranfragen ein, bei denen sich Unternehmen über Kurzarbeit informierten. «Wir werden sehen, ob es so weit kommt, aber das kann schon jetzt bis zu 1500 Personen betreffen». Der Mechanismus ermögliche es, «bis zu 80 Prozent der Lohnkosten zu decken, falls erforderlich».

Der Familienurlaub kann auch für Eltern genutzt werden, deren Kinder unter Quarantäne gestellt werden müssen, so die Regierung. Was die Unternehmen betrifft, so können sie auf Heimarbeit umstellen. Franz Fayot erwähnte auch eine mögliche Lockerung der Steuervorschriften, die die Anzahl der Arbeitstage für Grenzgänger von zu Hause aus begrenzen. «Wir müssen dies mit unseren Nachbarn besprechen, aber es wäre sinnvoll, gerade jetzt einen Schritt auf sie zuzugehen». Wenn sich das Coronavirus weiter ausbreitet, werden einige Arbeitnehmer schnell die Schwelle überschreiten, ab der sie eine Doppelbesteuerung riskieren.

Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen

Franz Fayot und Lex Delles (DP), Minister für den Mittelstand, stellten ebenfalls einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Beihilferegelung für KMU vor. Sie betrifft kleine Unternehmen, die von «einer vorübergehenden Schwierigkeit infolge der Auswirkungen eines außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignisses von nationaler oder internationaler Tragweite» betroffen sind.

Die Beihilfe, die auf der Grundlage des entstandenen finanziellen Verlustes berechnet wird, kann unter drei Bedingungen gewährt werden: Das Ereignis muss während eines bestimmten Zeitraums als schädlich für die Wirtschaftstätigkeit anerkannt worden sein, das Unternehmen muss vorübergehende finanzielle Verluste erleiden und der Kausalzusammenhang muss nachgewiesen werden. Die Regierung hat einige Beispiele dafür genannt, in welchen Fällen solche Beihilfen gewährt werden könnten. Die Behörden sprechen von «Terrorakten, Vulkanausbrüchen oder Epidemien wie dem Coronavirus».

(jg/L'essentiel)