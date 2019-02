Millionär werden im Billig-​​Flieger? Da ist der Haken

Ist man erstmal in der Luft, dröhnt plötzlich eine Stimme durch die Lautsprecher der Ryanair-Maschine. Ein Flugbegleiter animiert die Fluggäste dazu, Rubbellose zu kaufen. Für nur zwei Euro erhalte man die Chance auf einen Millionen-Gewinn. Außerdem winken viele andere Preise, wie beispielsweise ein Auto.

Weit von der Million entfernt

Das Reisemagazin Travelbook hat nun berechnet, wie hoch die Chancen auf einen solchen Millionen-Gewinn tatsächlich sind. So viel sei verraten: Nicht besonders hoch.

Denn ein Siegerlos bedeutet nicht gleich, dass man etwas gewonnen hat. Man muss nämlich ein Los gezogen haben, das für eine Teilnahme an einer weiteren Ziehung berechtigt ist. Trifft dies auch zu, muss man sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters online dafür registrieren. Klappt das auch, dann wird eine Person gezogen, die im Anschluss eine Chance auf den Hauptgewinn hat. Und auch bei dieser Ziehung ist man noch weit von der Million entfernt.

Chance auf Lotto-Jackpot ist höher

Einmal im Jahr wird laut Ryanair ein «Gewinner» ermittelt, der das Geld absahnen könnte. Dazu muss der Kandidat lediglich den richtigen Umschlag finden, in dem die Million steckt – und zwar aus 125 verschiedenen Umschlägen. Doch in diesem Fall steigt man zumindest in jedem Fall mit Geld aus. Denn in 124 Umschlägen befinden sich zumindest jeweils 50.000 Euro.

Wie Travelbook errechnet hat, handelt es sich um einen wahren Mini-Gewinn. Denn laut der Online-Plattform verkauft Ryanair pro Flug im Durchschnitt 15 Lose. Bei 600.000 Flügen pro Jahr macht das einen Umsatz von 18 Millionen Euro. Gleichzeitig sinkt aber auch die Wahrscheinlichkeit die Million zu gewinnen. Denn bei neun Millionen verkauften Rubbellosen ist die Chance auf einen Gewinn 1:562.500.000. Beim Lotto beträgt die Möglichkeit auf den Jackpot im Durchschnitt bei 1:8.000.000 und damit 70-mal höher als bei einem Ryanair-Los.

(L'essentiel/slo)