ArcelorMittal erwägt Verkauf von Werk in Düdelingen

Wird ArcelorMittal seine Anlage in Düdelingen verkaufen? Der Luxemburger Stahlriese will offenbar einige Zugeständnisse machen, um die Übernahme des italienischen Konkurrenten Ilva möglich zu machen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Hintergrund ist eine Kartellprüfung der EU-Kommission, die den Deal platzen lassen könnte.

«Es ist nicht unser Wunsch, uns von Düdelingen zu trennen», sagt Pressesprecher Pascal Moisy. «Wir kommen der Aufforderung der Europäischen Kommission nach, bestimmte Standorte zu schließen, um so zu verhindern, dass ArcelorMittal auf dem Markt dominiert.» Man habe den Standort Düdelingen gewählt, weil er floriere und weil der Verkauf «den Erwerb von Ilva angemessen kompensiert. Es geht nicht darum, das Werk zu schließen, sondern es am Laufen zu halten», so Moisy.

Weitere Verkäufe erwartet

Das Werk verarbeitet jährlich rund 700.000 Tonnen überwiegend verzinkten Stahl für Produkte aus den Bereichen Automobil, Industrie, Klimatechnik und Gebäudeverkleidungen. Rund 300 Mitarbeiter arbeiten dort. «Wir haben in den letzten Jahren viel investiert, vor allem im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit», sagt Moisy.

Der Stahlkonzern plant den Verkauf weiterer Anlagen, darunter sind das Werk im italienischen Piombino sowie Unternehmensteile in Rumänien, Mazedonien und Tschechien. Die Entscheidung der EU-Kommission soll am 23. Mai fallen.

(MV/L'essentiel/afp)