Liberty House kauft ArcelorMittal in Düdelingen

Der Stahlhersteller ArcelorMittal gibt am Freitag bekannt, ein verbindliches Angebot der britischen Investmentgruppe Liberty House Group für den Erwerb des Werkes in Düdelingen (Luxemburg) und der Fertigungslinien in belgischen Lüttich erhalten zu haben. Diese Vermögenswerte sind der letzte Teil des Veräußerungspakets, das das Unternehmen mit der Europäischen Kommission vereinbart hat, um das italienische Stahlwerk Ilva übernehmen zu können.

Wie das Unternehmen in seinem Communiqué schreibt, bestehe eine «Einigung» zum Verkauf. Der Abschluss des Geschäfts mit der Liberty House Group steht aber noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Übernahme von Ilva durch ArcelorMittal, der Zustimmung des Unternehmens und der Zustimmung der EU-Kommission.

Die Gewerkschaft LCGB bedauert in einer Mitteilung von Freitagvormittag , dass sich ArcelorMittal mit einer Investmentgruppe, anstelle eines Industriepartners, zur Übernahme geeinigt hat.

Unternehmen steigert Umsatz

Der Stahlhersteller ArcelorMittal hat dank steigender Stahlpreise im dritten Quartal erneut mehr Geschäft gemacht. Obwohl die Auslieferungen von Stahl im Vergleich mit dem Vorjahresquartal zurückgingen, kletterte der Umsatz um 5 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar (16,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 42 Prozent auf 2,73 Milliarden Dollar, was in etwa den Erwartungen von Analysten entsprach.

ArcelorMittal-Chef Lakhsmi Mittal sprach von günstigen Bedingungen und einer robusten Nachfrage. Die Reduktion von Herstellungskapazitäten in der Branche wirke insgesamt positiv auf die Margen, hieß es. Der Gewinn ging wegen Abschreibungen auf verkaufte Unternehmensteile im Zuge der nun abgeschlossenen Übernahme des italienischen Stahlkochers Ilva jedoch um ein Viertel auf 899 Millionen Dollar zurück.

Im dritten Quartal war vor allem das Geschäft in der Ukraine und Kasachstan rückläufig. Aber auch in Europa lagen die Mengen aufgrund von Problemen in Frankreich und einem langsameren Produktionsanlauf in Polen unter den Vorjahreswerten, ebenso in Nordamerika.

(sw/L'essentiel/dpa)