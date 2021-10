China-​​Krisen bedrohen das Weihnachtsgeschäft

Blackout, Warenstau, Immobilien-Blase – in China häufen sich aktuell die Probleme. Darunter leide die ganze Weltwirtschaft, denn China sei der Wachstumsmotor und die Werkbank der Welt, sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef bei einer Bank.

Die chinesische Regierung sei unter zunehmendem Druck. Außenpolitisch durch den Handelszoff mit den USA und innenpolitisch wegen der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. «Die Regierung versucht nun verzweifelt, die Zügel in der Hand zu behalten», sagt Geissbühler. Dabei werde teilweise auch massiv in die Wirtschaftsfreiheit eingegriffen.

Der Raiffeisen-Experte sagt, was derzeit in China passiert und wie schlimm das Ganze noch wird. Außerdem benennt er die Folgen für die Handelspartner und den Geldbeutel.

Schiffstau

Das ist passiert: Als im Sommer im chinesischen Hafen Yantian ein Corona-Fall auftrat, wurde alles rigoros abgeriegelt. Danach stauten sich die Schiffe und der Welthandel lahmte. Die Nachwirkungen sind noch immer zu spüren; im Hafen von Los Angeles fehlen weiterhin Waren, weil sie noch in China oder auf Schiffen ist. «Das gibt eine Kettenreaktion», sagt Geissbühler.

Die Waren fehlen auch hierzulande. «Jetzt wird es heikel, weil die Promotionstage wie Black Friday anstehen. Wenn dann die Lager immer noch halb leer sind, werden die Preise für Spielzeug wie Barbies oder Gadgets wie das neue iPhone steigen», sagt Geissbühler. Möglich hält er Preissteigerungen von fünf Prozent, wie es in den USA der Fall war. Er schließt auch nicht aus, dass es wieder zu einer solchen Schließung eines kompletten Hafens bei einem Corona-Fall kommt, weil China eine konsequente No-Covid-Strategie fährt.

Chip-Mangel

Das ist passiert: Der Handelsstreit mit den USA und die Lieferkettenprobleme wegen Corona führten zu einem Mangel an Computer-Chips. «Die Folgen sind wie beim Stromausfall, es kann nicht produziert werden», sagt Geissbühler. Das gilt für die Produktion in China, aber auch weltweit in den Fabriken, die keine Chips aus China oder Taiwan geliefert bekommen. Autohersteller wie Opel mussten wegen des Stillstands Werke schließen. Sony kriegt keine Chips für die PS5. Zwar haben Chip-Hersteller den Bau neuer Werke angekündigt, doch das sind laut Geissbühler komplexe Projekte. Weil die Fabriken steril sein müssen, dauere es bis zu 18 Monate, bis eine solche fertig gebaut ist.

Das droht: «Es gibt fast nichts mehr ohne Chips, ob Auto, Handy oder Geschirrspülmaschine», sagt Geissbühler. Wie bei den Lieferkettenproblemen wegen des Stromausfalls rechnet Geissbühler mit Knappheit und steigenden Preisen zu Weihnachten und auch noch im nächsten Jahr bei elektronischen Konsumgütern wie Konsolen, Handys und PCs.





(L'essentiel/Fabian Pöschl)